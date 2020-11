Il Globe Theater porterà il nome di Gigi Proietti. Giovedì i funerali in diretta tv

03 novembre 2020 a

I funerali di Gigi Proietti, a cui Roma intitolerà il SIlvano Toti Globe Theater, saranno trasmessi in diretta tv giovedì 5 novembre, giorro in cui a Roma sarà lutto cittadino. Le esequie del grande attore romano saranno trasmesse dalla Rai a partire dalle ore 10 in diretta. in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Un omaggio che consentirà al pubblico di partecipare all'addio al grande mattatore anche alla luce delle restrizioni Covid.

A Gigi proietti sarà lointitolato il Silvano Toti Globe Theater, il teatro elisabettiano che guidava da 17 anni. Proprio nel cuore di Villa Borghese giovedì dovrebbe passare il feretro prima di raggiungere la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo dove sarà celebrata la cerimonia in forma privata.

