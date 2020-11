"Mandra' me senti?" Ecco il sonetto di Enrico Montesano per Gigi Proietti

Enrico Montesano 03 novembre 2020 a

a

a

Mandra’ me senti?

Avoja!

Ma me senti bbene? Pure da lassù?

E daje! Dimme su!

Tutti me chiedono da scrive na cosa

‘n pensiero su dde te..

Che fò lo faccio?

A Poma’ fallo si tte va e ssi voi,

si ciai na bona idea, ch’è cioo sai

è come ‘n cavallo bono...

Ah si è ppe questo co mme

Nun sbaji mai!

Beat’a tte Poma’..e io che te do retta,

come ar solito, co te c’è poco da fidasse !

Senti, volevo ‘comicia..cosí..

Giggi ar trotto se n’è ito

er traguardo ha tajato vittorioso,

dopo la sgroppata de la vita!

Ciò pensato da stammatina

Tu, co Bernadette,

er traguardo l’hai tajato prima!

Invece te co Sordatino

ma ‘n do vai?

È un trottatore anomalo

Arivi solo quanno vole lui!

Ma ce lo sai Mandra’...

Ar traguardo ciarivamo tutti

Trottari belli e pure quelli brutti!

Ma si che tte frega. Daje brija!

Scrivi quello che te pare

basta che nun fai er piagnisteo

come se usa fare.

Ah pe’ quello Mandra’

tocca abbozza’.

Ce so le tv generaliste,

Co ‘a lacrima pronta

E ‘a faccia triste!

A Poma’ fatte veni’ ‘n’idea,

‘na bella trovata...mò

nun posso fa er bis,,

Ma ciò l’occhi

tutti su de me...”plis!”

Beh la chiusa ce l’ho:

Hai fatto ‘na mossa inaspettata,

Annattene proprio

er giorno de la festa tua.

Che Mandrakata!



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.