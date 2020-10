Covid: allarme alla Pisana dopo la scomparsa di Bartoloni

29 ottobre 2020 a

È allarme alla Pisana. Il consiglio regionale del Lazio, convocato in seduta per stamane, è stato improvvisamente rinviato “a data da destinarsi”. La decisione è stata comunicata dal presidente dell’assemblea Mauro Buschini, ai capigruppo d’aula.

A quanto pare è un allarme Covid. In mattinata era stato il consigliere Marco Cacciatore - ex grillino poi passato al gruppo misto - ad annunciare via Facebook la propria positività al post del test rapido. In attesa del tampone molecolare Cacciatore si è messo in isolamento.

Poi, per tutta la giornata si sono alimentate molte voci, anche perché alla Pisana tutti sono ovviamente scossi per la recente scomparsa di Giovanni Bartoloni, portavoce del presidente Buschini, stroncato dalla malattia allo Spallanzani.

In serata si è anche appreso che sarebbe stato colpito dal Covid pure un tecnico che il presidente del consiglio regionale - nel messaggio ai capigruppo - ha definito “figura essenziale per l’Aula” e per questo Buschini ha preferito rinviare i lavori di stamane.

Alle 12 si svolgerà comunque una conferenza dei capigruppo per decidere quando riconvocare il consiglio regionale e a quali condizioni.

