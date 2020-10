La Regione Lazio "scambia" i guariti con i morti nel bollettino, i cittadini correggono l'errore

Antonio Sbraga 27 ottobre 2020 a

L’effetto-coronavirus finisce per sconvolgere anche le cifre del bollettino regionale. Un errore di digitazione, infatti, ha portato all’inversione dei numeri relativi al “totale guariti”, che nel Lazio sono 10.648 e non i 1.139 indicati nella tabella pubblicata dalla Regione. Il dato regionale dei guariti è stato invertito con la riga soprastante, quella relativa ai “deceduti”, che non sono i 10.648 erroneamente riportati, ma bensì 1.139. Ventitré in più rispetto a ieri.

Fortunatamente gli utenti se ne sono accorti subito ed hanno segnalato l'errore alla pagina istituzionale dell’assessorato regionale alla Sanità, “Salute Lazio”. Una cittadina, Monica Failla, ha immediatamente commentato così: “Hanno invertito colonna guariti e colonna deceduti”. E Carlo Terra ha chiesto (finora invano) “invertite la colonna guariti/deceduti”.

