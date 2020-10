A Roma sciopero degli autobus Atac. Ma spunta la motivazione assurda: guerra e corsa agli armamenti

23 ottobre 2020 a

Ai tempi della pandemia di coronavirus succede anche questo nella Capitale. Gli autobus dell'Atac scioperano gettando nel caos migliaia di pendolari ma fin qui nulla di strano per i romani. Di incredibile invece una delle motivazioni alla base dello stop del 23 ottobre. A Roma infatti il venerdì di passione sugli autobus Atac è andato in scena perché i dipendenti protestavano contro la "guerra e la corsa agli armamenti" come sottolinea anche Riccardo Magi di + Europa.

