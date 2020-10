Migranti positivi sequestrano i dipendenti. Tensione nel centro d'accoglienza

22 ottobre 2020 a

Sono ancora barricati nel loro ufficio all’interno del centro di accoglienza di via Riserva Nuova 219, al Prenestino, i dipendenti della cooperativa sequestrati da alcuni ospiti immigrati in rivolta contro il divieto di uscire dalla struttura.

Quattro donne sono state liberate, restano gli uomini. «Se non possiamo uscire noi, non escono nemmeno loro» avrebbero detto alcuni immigrati agli agenti del Reparto Mobile in servizio di ordine pubblico. I dipendenti sono attualmente barricati nel loro ufficio con palanche e chiodi alla porta.

