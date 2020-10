Scuola, via al concorsone delle polemiche: la prova scaglionati

Valentina Conti 22 ottobre 2020 a

Al via l’attesissimo concorsone delle polemiche, alias il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. 32.000 i posti al bando, per una selezione alla quale si sono iscritti 64.563 candidati. Il pressing dei sindacati a rimandare l’appuntamento a motivo dell’emergenza sanitaria in corso non ha avuto la meglio. Rigorose misure anti-Covid all’attivo pensate dal Ministero dell’Istruzione: è per questo che non tutti i partecipanti svolgeranno la prova stamane. Suddivisione dunque per classi di concorso e su più giornate: le prove andranno avanti fino al prossimo 16 novembre, garantendo, così, un numero di persone limitato al giorno.

Oltre 1.600 i partecipanti complessivi nella giornata odierna, suddivisi in 171 aule distribuite sull’intero territorio nazionale, con una media di 10 candidati per aula. Due le sedi nella Capitale: l’Istituto Comprensivo Via Emma Castelnuovo in via Don Primo Mazzolari, dove si sono presentati in 14 sui 17 candidati attesi, e l’IC Gianni Rodari di via Niobe. Lo start poco prima delle 8, tra ansie e buoni propositi. La prova computer based durerà 150 minuti.

(foto Nicola Dalla Mura)

