Terribile incidente mortale sull'A24 all'altezza di Tivoli, morto un uomo di 60 anni

Terribile incidente mortale sull' A24 all’altezza di Tivoli. E' successo intorno alle ore 13, sulla rampa di immissione dell’autostrada Roma-Teramo, Strada dei Parchi di Tivoli. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto, una Fiat Seicento e una Wolksvagen Tiguan si sono scontrate. Nello schianto è deceduto un uomo di 60 anni.

Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli (Squadra 18A) con l'ausilio del Carro Fiamma, il 118, con ambulanza e un'eliambulanza, la polizia stradale per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell’incidente. La rampa di entrata dell’A24 è stata chiusa al traffico.

Per consentire l'intervento dei soccorritori la rampa dell’A24, sia in entrata che in uscita, è stata chiusa al traffico. Intanto si registrano lunghe code e rallentamenti.

