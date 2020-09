Aprilia, tragico incidente all'incrocio tra auto e scooter: muoiono due persone

25 settembre 2020 a

Tragico incidente mortale ieri sera ad Aprilia, in provincia di Roma, dove sono morte due persone a seguito di un violento scontro tra uno scooter e un'auto. E' successo intorno alle ore 20 lungo via La Gogna, poco prima dell'incrocio con via Riserva Nuova, al confine con la frazione di Campo di Carne. Si tratta di due residenti di Aprilia di circa 50 anni. In particolare, stando ai primi accertamenti eseguiti è emerso che le persone coinvolte erano su uno scooter, e a seguito dell'impatto sono sbalzate dal veicolo finendo il loro tragitto a terra. Per loro non c'è stato nulla da fare, sono morte sul colpo. Resta da capire l'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri della compagnia di Aprilia.

La strada che collega la Nettunense a Tor San Lorenzo è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Sul posto presenti oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Presente anche la polizia mortuaria per recuperare i corpi delle vittime dell'incidente messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico. Il conducente dell'auto, un uomo di 37 anni, è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, un esame di routine cui si sottopongono tutti i guidatori in caso d'incidente stradale.

Circa 8 mesi fa, il 13 gennaio, sempre presso la località de La Cogna, al confine tra Aprilia e Tor San Lorenzo, Nelita e Pietro Tacconi, entrambi 80enni, mentre attraversavano la strada di casa, persero la vita perché travolti da una vettura condotta da un 19enne.

