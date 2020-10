La Raggi vuole Federica Angeli delegata alle Periferie

16 ottobre 2020 a

Il prossimo passaggio della sindaca Raggi nella costruzione di una ricandidatura che ha come parole d’ordine legalità e periferie è quello della possibile nomina della giornalista antimafia Federica Angeli con una delega alle periferie e ai percorsi civici. In Campidoglio c’è chi descrive la pratica come prossima ad essere formalizzata. La giornalista di Repubblica, che da anni vive sotto scorta, dopo le sue denunce di collusioni con la mafia a Ostia, pare abbia confermato i contatti e sia vicina alla firma. Il sindaco ha individuato alcuni Municipi, il litorale di Ostia, quelli di San Basilio e Tor Bella Monaca, come territori dove concentrare la sua campagna nel tentativo di recuperare i consensi perduti nelle periferie. Sulla sua corsa però pesano le divisione interne ai 5 Stelle, che potrebbero fornirle poco sostegno e tra i quali alcuni esponenti gradirebbero un suo passo indietro in nome del consolidamento dell’alleanza di governo con il Pd, indisponibile a convergere attorno al suo nome.

Secondo "Il Foglio" la nomina della Angeli spiazza in molti. La giornalista, corteggiata dal Pd renziano e poi da Italia Viva, se dovesse accettare la proposta della Raggi, per il M5S sarebbe una svolta dal momento che Angeli, scrive il Foglio "in più occasioni ha denunciato gli strani rapporti tra i balneari di Ostia e gli esponenti grillini locali, come Paolo Ferrara, ex capogruppo e attuale consigliere comunale".

