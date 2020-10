Stretta sullo spaccio, 14 arresti da Boccea a Tor Bella Monaca

Mary Tagliazucchi 08 ottobre 2020 a





Il ‘mercato’ della droga non conosce crisi. Sequestrata un’ingente quantità di droga (diverse centinaia di dosi di stupefacente) nonché 6.500 euro, provento dei traffici illeciti ‘scoperchiati’ dai controlli antidroga messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

Negli ultimi giorni infatti, la periferia romana e le note piazza di spaccio sono state passate al setaccio dalle forze dell’ordine. Il ‘bottino’ dei militari è di 14 persone arrestate e due denunciate tra le zone del Quarticciolo, Nomentana, Ostiense, Tor Bella Monaca, Prenestina e Boccea. Sequestrate complessivamente circa mezzo chilo di droga – diverse centinaia di dosi di cocaina, eroina, hashish, marijuana e shaboo.

In particolare, al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato tre cittadini romani: una coppia, lui 33enne e lei 39enne, sorpresa a cedere dosi di cocaina ad un tossicodipendente in via Ostuni, e un uomo di quarantaquattro anni trovato in possesso di 5 g di cocaina.

I Carabinieri della Stazione Roma viale Libia invece hanno arrestato tre cittadini delle Filippine, di 44, 46 e 48 anni, che a seguito di un controllo mentre si trovavano a bordo di un’autovettura ferma lungo viale Etiopia, sono stati trovati in possesso di 3,5 g di shaboo e 3.090 euro, in banconote di piccolo taglio, nascosti nel cruscotto. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, invece, hanno arrestato un 24enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere 3 involucri, contenenti oltre 2 g di eroina, ad un 48enne romano, nei pressi della fermata del bus “Colombo-Laurentina” in via Cristoforo Colombo. Nelle sue tasche sono state trovate altre dosi della stessa droga e 565 euro in contanti, provento dello spaccio.

Il “cliente” è stato indentificato e segnalato alla Prefettura mentre il pusher è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. I carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un romano di cinquantasei anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, trovato in possesso di 10 dosi di sostanze stupefacenti.



