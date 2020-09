"La bimba tossisce, se la venga a prendere". Psicosi Covid all'asilo nido

25 settembre 2020 a

Qualche colpo di tosse e scatta il panico. L'ultimo episodio tra Covid e psicosi è avvenuto in un nido di Roma. "Sua figlia sta continuando a tossire, e per noi si tratta di covid. Se la venga a riprendere subito. L’assurda telefonata è stata ricevuta l’altro giorno da una mamma terrorizzata. Che aveva portato da meno di un’ora la figlioletta di appena dieci mesi in un asilo nido a Trastevere. Ma evidentemente ormai la psicosi del contagio sta prendendo il sopravvento. E anche chi avrebbe il dovere di essere responsabile e razionale perde il controllo", scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli commentando l'assurda vicenda.

Anche gli operatori perdono il controllo. "Difficile infatti dare un altro giudizio sulla telefonata di questa educatrice. Evidentemente impaurita da tutto quello che si sente sui media e in televisione. E che ai primi colpi di tosse della bimba si è sentita in diritto di sparare la sua diagnosi. Adesso la chat della scuola sta esplodendo, hanno dichiarato alla stampa le altre mamme. Noi paghiamo 500 euro al mese per questo nido. E non possiamo essere trattati così. Per questo motivo stiamo pensando seriamente di togliere i nostri figli dalla scuola. Visto che evidentemente alcune maestre preferiscono che i bambini se ne restino direttamente a casa", si legge sul sito di Francesco Storace. Intanto aumentano le scuole in quarantena, dal Russell al Da Vinci, e gli istituti che non riaprono per mancanza di spazi.

