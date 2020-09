Lezioni online. A Roma il liceo chiude per Covid

Valentina Conti 21 settembre 2020 a

a

a

Chiuso temporaneamente nella giornata odierna il Liceo Benedetto da Norcia in entrambe le sedi (via Saracinesco e via Anagni) “a causa di accertamenti Covid”. A renderlo noto, in un’informativa sul sito della scuola, la preside Giuseppina Rubinacci, ds anche al Liceo Augusto di via Gela. “Tutte le attività verranno svolte online”, viene precisato.

Studente positivo all'Istituto San Giuseppe de Merode, chiude il liceo

La notizia arriva dopo diversi casi confermati di allievi positivi negli istituti capitolini. Tra gli ultimi, al Liceo Righi e al Collegio San Giuseppe istituto paritario De Merode di piazza di Spagna, dove il preside Alessandro Cacciotti ha deciso in autonomia di chiudere la scuola per massima precauzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.