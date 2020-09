Primo studente positivo a scuola. I nuovi casi nel Lazio sono 165

16 settembre 2020 a

A tre giorni dalla riapertura delle scuole, nel Lazio si registra un primo studente positivo al Coronavirus. È successo in una scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Ad annunciare la positività del giovane è il sindaco, Riccardo Varrone. «Nella giornata di oggi, in prima mattina, ho ricevuto una comunicazione dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Espazia, di un caso positivo di un alunno della scuola - scrive su Facebook il sindaco di Monterotondo -. La positività non è ad oggi riconducibile in alcun modo ad un contagio avvenuto all’interno della scuola. Al giovane studente vanno ovviamente i miei auguri di pronta guarigione. I protocolli sanitari previsiti dal Ministero della pubblica istruzione sono stati già attivati dalla scuola, che in accordo con la Asl Roma 5, ha comunicato all’intera classe di rimanere a casa e ha avvisato le famiglie interessate, chiedendo anche di monitorare l’eventuale sintomatologia dei bambini/e. Ora bisogna mantenere la calma - conclude il sindaco -, cercare di seguire le indicazioni della dirigente scolastica che è in costante contatto con me e con l’assessore alla scuola Matteo Garofoli, oltre che con le autorità sanitarie».

Nel Lazio si registrano oggi 165 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 86 a Roma. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. «Partita da oggi presso l’aeroporto di Fiumicino la sperimentazione su due voli Roma-Milano ’Covid freè, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio», dichiara l’assessore D’Amato.

Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 31 i casi nelle ultime 24 ore e di questi undici sono casi di rientro: tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D’Avorio, uno dall’Austria, uno dalla Romania e uno dalla Calabria. Tredici sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 52 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi diciassette sono di rientro, uno con link alla Sardegna, due dal Bangladesh, due dalla Spagna, uno dalla Romania e undici con link alla comunità del Perù. Cinque sono stati individuati dal medico di medicina generale e quindici sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 - continua l’assessore - sono 3 i casi nelle ultime 24 ore: uno ha un link alla Sardegna e uno è contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24 ore: due sono di rientro dall’Albania, sette sono contatti di casi già noti e isolati e tre sono stati individuati dal medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 4 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro dalla Romania, di un contatto di un caso già noto e isolato e di un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 27 i casi nelle ultime 24 ore di cui quattro di rientro (uno dalla Lombardia, uno dall’Umbria, uno dalla Spagna e uno dalla Romania). Un caso è stato individuato in fase di accesso al pronto soccorso e dodici sono contatti di casi già noti e isolati.

Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 36 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 22 i casi positivi al Covid-19 e di questi 10 sono casi di rientro: cinque da Singapore, tre dalla Romania, uno dalla Lombardia e uno con link dalla Sardegna. Mentre 9 casi hanno un link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registra un caso, contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano otto casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e anche in questo caso si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

