Caso D'Amato, il gruppo Tosinvest: garantisti fino a decisione definitiva

04 settembre 2020 a

a

a

Il gruppo Tosinvest sceglie il garantismo nella questione riguardante l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, nel mirino della Corte dei conti per un presunto danno erariale da 275mila euro.

In una missiva al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è scritto che "Il Presidente del Gruppo San Raffaele Carlo Trivelli, in relazione alle notizie riportate dal quotidiano IL TEMPO di Roma e da altri organi di stampa, in merito ad una indagine in corso presso la Corte dei Conti, per “danno erariale” a carico del Dr. D’Amato e di altre persone, non può che dissentire dal tono e dai commenti pubblicati. Nell’esprimere, quindi, la propria solidarietà al Presidente Zingaretti ed all’Assessore D’Amato, ribadisce la propria vocazione costituzionale e garantista fin quando non vi sia una decisione definitiva, sia essa di condanna che di assoluzione. Si augura che il Dr. D’Amato possa, nelle sedi a ciò deputate, dimostrare la propria estraneità ai fatti.”