Ztl, pure il Municipio del Pd si ribella alla Raggi

È tutto pronto, sarà un flash mob pacifico quello di stamattina, con tanti commercianti e romani arrabbiati, fanno sapere le associazioni di categoria che tutte insieme - questa volta - hanno detto «no» alla riaccensione dei varchi della zona a traffico limitato in centro e nel Tridentino. Anche il I Municipio si schiera contro la decisione del Campidoglio che aveva sospeso la ztl nel periodo del lockdown e nei mesi successivi proprio per aiutare la mobilità dei cittadini considerate anche le criticità del trasporto pubblico locale, che deve osservare le norme anti-Covid.

Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati

«In una situazione come quella attuale – dichiara la presidente del miniparlamentino Sabrina Alfonsi – prima di prendere decisioni l'amministrazione avrebbe dovuto richiedere all'Agenza per la Mobilità di effettuare uno studio/sperimentazione di almeno un paio di settimane per capire quale poteva essere la ricaduta reale sul traffico del centro derivante da un eventuale prolungamento dell'apertura dei varchi». La gran parte dei lavoratori, infatti, continua a restare in smart working e tutto il flusso del traffico legato alle attività turistiche è praticamente assente.

I residenti, però, puntano il dito contro il caos parcheggi in centro dovuto anche alla misura dell'allargamento delle occupazioni di suolo pubblico per bar e ristoranti, che ha di fatto tolto numerosi posti auto. Da qui il loro pressing per riaccendere i varchi ed evitare l’ulteriore congestionamento con la ripresa della scuola e delle attività professionali. Anche se, fa notare Paolo Gelsonimi del coordinamento residenti Città Storica «occorre una visione di insieme sul tema mobilità che questa amministrazione mi sembra non avere. Per quanto riguarda i bus elettrici in direzione centro, ad esempio, prima passavano ad orario ora quando vogliono e questo non va bene»...