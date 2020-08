Dal Raccordo al litorale. A Roma va tutto in fiamme

Massimiliano Gobbi 29 agosto 2020 a

Dal Raccordo al litorale Roma e provincia continuano a bruciare. Un vasto incendio ha colpito via del Pescaccio, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, diverse pattuglie del Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. Presente anche la polizia stradale per le ripercussioni sulla viabilità nel Grande Raccordo Anulare all'altezza del km 65, nel tratto tra via della Pisana e via Aurelia. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune villette e per precauzione è stata evacuata una sede dell'ipermercato Metro.

Fiamme anche sul litorale romano dove tre vasti incendi si sono sviluppati in contemporanea, due si registrano a Pomezia e uno tra Ardea e Aprilia. Il più grande risulta essere quello in via Danimarca dove il fuoco ha inghiottito tantissimi ettari di terreno, arrivando a lambire anche le abitazioni a ridosso della pineta. Distrutto dalle fiamme il parco giochi dei bambini. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Pomezia con l'ausilio del Dos e delle squadre di protezione civile Airone, Echo, Noal e Gamma 13 . Fiamme anche in via Romagnoli, sempre a Pomezia, all'altezza del parco giochi Zoomarine.

Incendio di sterpaglie, vegetazione anche tra Ardea e Aprilia in via di Campo di Carne. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è al lavoro la protezione civile Alfa. «L'emergenza roghi a Roma e provincia non si ferma - commenta Riccardo Ciofi, segretario generale Fns Cisl di Roma Capitale - Il soccorso dei vigili del fuoco risulta essere in forte difficoltà con molti ritardi negli interventi. Il lavoro risulta massacrante e le carenze di organico contribuiscono ad amplificare le difficoltà soprattutto in questo periodo dell’anno di maggior operatività. La carenza endemica del corpo si attesta ad oggi in circa 200 unità solo a Roma con un’età media del personale molto elevata, 51 anni».