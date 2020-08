Un cadavere nella fontana di Villa Pamphili

Andrea Ossino 28 agosto 2020 a

Un cadavere ritrovato all’interno della fontana del Giglio, nel cuore di Villa Doria Pamphili. È la macabra scoperta fatta da un passante questa mattina poco dopo le 11. Sconvolto per il ritrovamento, l’uomo ha allertato una pattuglia dei carabinieri che quotidianamente pattugliano il parco che spesso ospita numerosi clochard. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all’identità della vittima. Si tratta di un uomo di mezza età il cui cadavere è stato ritrovato vestito all’interno della Fontana del Giglio, proprio dove alcuni giorni fa un uomo è stato sorpreso a nuotare e a rilassarsi in acqua. In tasca la vittima aveva una fiala di tranquillanti e sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Il sostituto Procuratore Attilio Pisani ha comunque delegato il medico legale per un approfondimento. Non è la prima volta che nel parco dell’area verde di Monteverde viene ritrovato un cadavere. Nel maggio 2017 nella stessa fontana alcuni sportivi hanno ritrovato il cadavere di una donna: si trattava di una signora di 86 anni.