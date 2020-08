Il sindaco chiude Zoomarine, Salvini all'assalto: ecco l'ultima follia grillina

23 agosto 2020 a

Per Matteo Salvini la chiusura del parco acquatico Zoomarine di Torvaianica è l'ultima follia grillina. "Assurda ordinanza del sindaco grillino di Pomezia, che chiude uno dei parchi tematici più belli d’Italia come Zoomarine", dichiara il leader della Lega commentando il provvedimento del comune del litorale che impone la chiusura della struttura per cinque giorni, dal 24 al 28 agosto, per "mancato rispetto norme anti-Covid". "L’equilibrio tra sicurezza, libertà e tutela del lavoro è possibile grazie a buonsenso e responsabilità. In troppi - al governo nazionale, tra i consulenti e nelle amministrazioni locali - hanno perso lucidità”, dice il leader della Lega Matteo Salvini.

A far scattare l'ordinanza alcuni video che mostravano il mancato rispetto di alcune delle misure anti-Covid nell'area degli spettacoli con i delfini.