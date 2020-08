Coronavirus, focolaio nella casa di cura Ancelle Francescane del Buon Pastore

16 agosto 2020 a

Focolaio da coronavirus nella casa di cura Ancelle Francescane del Buon Pastore. Sono stati individuati 24 pazienti positivi. La casa di cura è stata isolata.

«Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento». Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.