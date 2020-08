La Roma di Virginia: ancora fiamme a Ostia. Cittadini furiosi

La furia degli ecologisti: "Nessuno fa prevenzione e contrasto"

Fiamme sul litorale romano dove nella giornata sono andati distrutti quattro cassonetti dei rifiuti e auto in sosta. E' successo alle 10,50 ad Ostia, in viale dei Romagnoli, all'incrocio con via delle Aleutine.

Una grande colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata dal cielo della Capitale a causa di un incendio di quattro cassonetti Ama. Secondo quanto riferito di vigili del fuoco del comando di Roma, il vento ha contribuito affinché le fiamme si propagassero, coinvolgendo anche quattro vetture parcheggiate nelle vicinanze andate completamente distrutte nella parte posteriore. Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma l'aria è rimasta irrespirabile per diversi minuti.

Indagini in corso per capire le cause del rogo.Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere il rogo, bonificato la zone e messa in sicurezza con l'ausilio dell'autobotte. Presente anche la polizia di stato, carabinieri e agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo X Mare che, per permettere le operazioni, ha chiuso la strada.

«Ancora disagi, paura, fumo ben visibile dalla costa sino a Torvaianica - commenta Piergiorgio Benvenuti, presidente del movimento eologista Ecoitaliasolidale e responsabile romano per le politiche dell'ambiente di Forza Italia - In attesa di conoscere le cause dell'incendio si deve evidenziare come la situazione è veramente senza fuori controllo in tema di incendi estivi a Roma ma nell'intera provincia, anche e soprattutto a causa di una carenza di programmazione di controllo e contrasto, comunale e regionale. Le risposte le dovrebbero dare direttamente la Raggi e Zingaretti».