Un altro bus flambé: mattinata di fuoco su viale Regina Margherita

Fernando Magliaro 10 agosto 2020 a

a

a

Altro bus flambé targato Atac, il diciassettesimo da inizio anno. Ad incendiarsi stamani, un Mercedes Citaro del 2004 messo in servizio sulle navette sostitutive del tram 19. L’incendio - che dalle immagini dovrebbe aver reso irrecuperabile la vettura - è avvenuto in viale Regina Margherita, all’altezza dell’incrocio con via Nomentana. Dei 17 bus andati a fuoco nel 2020, 7 sono di Roma TPL (il privato che gestisce un centinaio di linee di periferia) e 10 di Atac. Dei 17, due risultano recuperati e tornati in servizio e gli altri 15 sono spariti dalle rilevazioni e 11, stando alle immagini, risultano essere andati completamente distrutti: 5 di Roma TPL e 6 di Atac.