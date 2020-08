Coronavirus, ecco come chiedere i rimborsi Atac

10 agosto 2020 a

Coronavirus, arrivano i rimborsi Atac. «Una buona notizia per tanti utenti del trasporto pubblico che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento mensile o annuale a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. Per loro, infatti, sarà possibile chiedere il rimborso per il periodo del lockdown». Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. «Chi ne farà richiesta - si legge nel post - potrà ottenere un prolungamento dell’abbonamento oppure per i possessori del mensile cartaceo Metrebus Lazio sarà possibile spendere un voucher per un titolo di viaggio dello stesso valore. La domanda può essere presentata fino al 30 settembre sulla pagina http://rimborsimetrebuscovid. atac.roma.it».