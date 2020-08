Roma e il Lazio pagano il lockdown: nessuno ci difende da Conte

Francesco Storace 08 agosto 2020 a

"Fateci sapere quanto è costato a Roma lo sciagurato lockdown imposto da Giuseppe Conte" si chiede Francesco Storace in un lungo editoriale su 7Colli.it perché "il territorio della Capitale vale tantissimo per il prodotto interno lordo della Nazione, è al secondo posto dopo l’area lombarda e abbiamo un presidente del Consiglio che ci ha messo sotto chiave per diversi mesi". Il comitato tecnico scientifico aveva negato il dovere di chiudere le zone esterne al nord d’Italia. Adesso spetta proprio a chi rappresenta Roma e il Lazio sollecitare il risarcimento del territorio.

"Virginia Raggi e Nicola Zingaretti, possiamo chiedervi di alzare la voce a difesa del territorio e non solo delle vostre terga nei riguardi di un premier semplicemente folle, accecato dalla vanagloria, che ci ha costretti tutti ai domiciliari senza che i tecnici a lui cari lo avessero ritenuto necessario?" domanda Storace. Poi l'affondo: "Roma ha bisogno di una classe dirigente che dica al governo di smetterla. Ma purtroppo i suoi massimi rappresentanti tacciono, al massimo sollecitano spiccioli per la clientela e non va affatto bene. Conte e i suoi compari hanno una sola urgenza in testa, quella della legge elettorale. E il lockdown è l’arma per tacitare qualunque forma di dissenso, altro che coronavirus in agguato in quei mesi".