Spritzerò a Roma, inaugura a Ponte Milvio il tempio dell'aperitivo

Apre il primo store Aperol Spritz della Capitale: il 7 agosto inaugurazione con spritz gratis per tutti

05 agosto 2020

Nuovo Spritzerò Store nel centro di Roma , ora c'è la data: aprirà il 7 agosto alle ore 19 , in via Flaminia 502 e sorgerà nel cuore di Ponte Milvio, a pochi metri dal River Chateau Hotel e Piazzale Ponte Milvio.

La notizia è ufficiale, dopo mesi di ipotesi e voci che si rincorrevano sulla possibile location del primo store Aperol Spritz nella Capitale . Ma del resto nemmeno Roma è stata costruita in un giorno. "I nostri Spritz Bar hanno servito con orgoglio i clienti a Napoli e in tutta la Campania per 3 anni e siamo entusiasti che il primo store fuori dalla nostra regione prenda vita a Roma Ponte Milvio questa estate. Con questo nuovo importante store, si apre lo scenario nazionale del progetto Spritzerò, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e amplieremo il numero di serate evento in collaborazione con Aperol" dichiara Davide Schiano Lo Moriello, CEO e Manager Director di Spritzerò Aperitivo Italiano. Roma è uno dei mercati più importanti per il mondo aperitivo e l'azienda già da diversi anni cercava la location giusta. Lo store sorgerà al numero 502 di Via Flaminia, al centro tra Piazzale Ponte Milvio e il River Chateau Hotel.

Lo store Spritzerò di Ponte Milvio a Roma sarà un "flagship" store, il più importante messo in piedi dalla start up napoletana in collaborazione con Aperol Spritz, brand mondiale dell'aperitivo italiano appartenente al colosso Campari. Il noto format è basato su 10 tipologie di spritz, serviti in 3 differenti taglie di bicchieri, per andare incontro sia alle possibilità di spesa del cliente che alla reale quantità di bevuta. Quindi tre formati (S - M - XXL) per tre differenti prezzi (2,50€ - 5€ - 7€) con gli immancabili arachidi in guscio serviti gratis. "Per lo store di Ponte Milvio e tutti quelli che nasceranno a Roma, abbiamo pensato a due spritz special dedicati alle due squadre di calcio Lazio e Roma, rispettivamente di colore celeste e rosso. Sono entrambi a base di Vodka Skyy al passion fruit, ci sembrava il distillato che meglio potesse esprimere la contrastante passione per il calcio del popolo capitolino", chiude Davide Schiano.

L'inaugurazione. La data di apertura dello store è fissata al 7 agosto alle ore 19. Per tutti coloro che parteciperanno all'evento inaugurale ci sarà la possibilità di bere spritz gratis fino alle 20 , in una serata tutta tinta d'arancio, resa ancora più affascinante dalla presenza delle belle hostess e dai gadget Aperol Spritz. Per presenziare all'evento sarà necessario mettere il like alla pagina ufficiale Spritzerò Roma e cliccare su Parteciperò all'evento di inaugurazione pubblicato su Facebook. E con questa importante apertura Spritzerò conferma anche il progetto Spritz Plastic Free , dove i bicchieri e le cannucce utilizzate saranno tutte in PLA, in piena salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto delle regolamentazioni europee. "Dopo Roma apriremo a Torino in zona San Salvario e programmiamo un 2021 ricco di nuove aperture. Per la prossima primavera con il mio socio storico Paolo Del Franco vorremmo sbarcare con l'onda arancione del format anche in Puglia e Sicilia. Sono terre del Sud meravigliose, dove storia, cultura, natura e voglia di vivere si intrecciano in piena simbiosi. Lo sviluppo del format è stato reso più facile grazie ai miei nuovi soci Luigi D'Anna e Rosario Giandomenico, che con Fabrizio Frasca su Torino e Rino Benenato su Roma costituiscono oramai il gruppo con cui stiamo spingendo il piede sull'acceleratore" conclude Davide Schiano.

Quando : Venerdì 7 agosto 2020 ore 19.00

Dove : Via Flaminia 502 (Ponte Milvio) - Roma