Una favela nel cuore di Roma. La Lega: ecco il video della vergogna

Dal consigliere Politi la video-denuncia della baraccopoli di viale Pretoriano

03 agosto 2020 a

Una tendopoli a cielo aperto con decine e decine di migranti che vivono in accampamenti di fortuna, tutto sotto gli occhi dell'amministrazione comunale che non fa nulla. È il caso di viale Pretoriano, la via adiacente alla stazione Termini che collega Porta San Lorenzo con Castro Pretorio. A denunciare il caso è il consigliere legista Maurizio Politi che ha pubblicato su Facebook le immagini della favela nel cuore di Roma.

"A due mesi dalla nostra prima denuncia, niente è cambiato. Pieno centro della città, la situazione peggiora. Decine e decine di persone accampate alle mura storiche della città. Questa l'idea di integrazione di questo Governo. Il pericolo Covid esiste per i ristoratori e i bar, ma non per portare avanti folli politiche dell'accoglienza. La situazione è fuori controllo", commenta Politi dopo il sopralluogo in scooter tra degrado e baracche.