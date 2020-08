La beffa dei migranti. Venti trasferiti a Terni scappano dopo poche ore

02 agosto 2020 a

Il copione è il solito e il film replica più volte al giorno: appena arrivano nei centri d'accoglienza dopo lo sbarco in Sicilia i migranti si danno alla fuga. L'ultimo caso in Umbria, dove tutti e venti i migranti trasferiti a Terni ieri, sabato primo agosto, dalla Siclilia sono fuggiti dal centro d'accoglienza. L'ennesimo caso fa sbottare Matteo Salvini: "Dopo Latina, anche in Umbria clandestini appena arrivati dalla Sicilia sono già IN FUGA. Liberi di girare e potenzialmente positivi Covid. Ditemi se è una situazione normale".

Una volta appresa la notizia la senatrice Valeria Alessandrini (Lega) aveva chiesto chiarimenti al riguardo al questore di Terni, Roberto Massucci, riporta il Corriere dell'Umbria.