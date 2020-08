Rientro a scuola, genitori facchini al Dante Alighieri

Valentina Conti 02 agosto 2020 a

«Con tutti i genitori volontari abbiamo organizzato due giornate dell’ "Aiutaci a svuotare le aule dai banchi doppi per l’arrivo dei banchi singoli"». Famiglie al lavoro, mentre arriva la notizia che, con una variazione di bilancio, il Comune di Roma destina più di 20 milioni di euro per il patrimonio scolastico. Intanto, l’altro weekend, sui due plessi di via Cassiodoro e via Camozzi i genitori hanno svuotato le aule di circa 800 banchi doppio posto difficilmente utilizzabili per le norme anti Covid, spostandoli a spalla.

Viviana Sidoni è la presidente del consiglio di istituto dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri in Prati guidato dalla dirigente scolastica Valeria Defina, è la mamma di un bimbo che il prossimo anno frequenterà la quinta elementare, ed è una forza della natura. «Una sfacchinata con 40 gradi a squadre di una decina di genitori ognuna, ma va bene perché dobbiamo fare tutti comunità educante specialmente in questo periodo - dice - anche i prof si sono messi a svuotare le aule già prima, sistemando i libri etc.». «Dalle prime Linee guida del Ministero...