Torvaianica, due fratelli rischiano di annegare. Salvati in extremis

Massimiliano Gobbi 24 luglio 2020

Sono stati salvati mentre annaspavano a circa 100 metri dalla riva. E' successo questa mattina lungo la spiaggia libera adiacente allo stabilimento dei vigili del fuoco a Torvaianica, nei pressi di via Tunisi. Due fratelli di 18 e 13 anni stavano facendo il bagno quando improvvisamente si sono trovati in difficoltà. Ad accorgersi del problema sono stati gli assistenti bagnanti dello stabilimento dei vigili del fuoco che si sono subito portati in acqua, in prima istanza a nuoto ed immediatamente a seguito con il pattino e hanno tratto in salvo il ragazzo e la ragazza.

Nel frattempo era stato allertato il 118, arrivato sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Proprio i medici, dopo aver accertato il buono stato di salute dei ragazzi, hanno riaffidato ai genitori entrambi i fratelli. Sul posto c'era anche il personale della Guardia Costiera di Torvaianica.