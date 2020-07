Ardea, maxisequestro al "Serpentone delle Salzare"

Massimiliano Gobbi 24 luglio 2020 a

Maxi sequestro ad Ardea, sul litorale romano. Gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Sergio Ierace, hanno sequestrato, in zona Le Salzare, un'area di 3mila metri quadri in via Ancona, furgoni e diversi mezzi in prossimità del comprensorio noto come “Il Serpentone”.

Nel corso dell’attività sono stati controllati diversi soggetti di etnia bosniaca appartenenti a note famiglie nomadi della capitale.

Diversi sono stati i mezzi privi di numeri di telaio e dati identificativi che lasciano presumere attività di ricettazione e furti perpetrate in danno di ignoti cittadini.

Diverso il materiale rinvenuto nel corso delle operazioni eseguite riconducibili a illecite attività di gettito illecito di rifiuti ma non si esclude in collegamento al traffico illecito di rifiuti, non solo in considerazione del materiale rinvenuto ma anche in relazione alle attività di ricognizione ed alle attività di indagine espletare nei giorni precedenti dai Caschi Bianchi rutuli.

Le indagini proseguono nell’accettare i legami esistenti tra i soggetti identificati e aziende sul territorio che procedono allo smaltimento di rifiuti.

Per il momento un soggetto denunciato a piede libero per ricettazione e violazione dei sigilli in relazione allo smontaggio di un furgone sottoposto in precedenza a sequestro penale.

Due la aziende di raccolta di rifiuti nel mirino della Locale che ipotizza l’illecito smaltimento eseguito da queste proprio sull’area sequestrata.

Affidati dall’amministrazione ad una azienda del settore la caratterizzazione e lo smaltimento dei rifiuti per la bonifica dell’area in questione. Azienda nominata custode che ingaggerà dei guardiani notturni che vigileranno sull’area sino alla conclusione delle attività.

Il Sindaco Savarese ha fortemente voluto l’attività eseguita seguendo direttamente sul posto le formalizzazioni degli affidamenti ed il sequestro.