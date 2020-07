Niente Cig a bar e ristoranti: così uccidono Roma

Sullo stesso argomento: HANNO MESSO KO ROMA

Damiana Verucci 17 luglio 2020 a

a

a

Il telefono delle associazioni di categoria, ieri, scottava. Tutti a chiamare e a fare questa domanda: «Ma cosa devo fare ora? Richiamare i miei dipendenti al lavoro? Metterli in ferie?». La cassa integrazione è scaduta e fino al 17 agosto non si può licenziare; se il Governo non si affretterà a firmare la proroga migliaia di dipendenti attualmente in cig dovranno tornare alle loro mansioni o, in alternativa, il datore di lavoro potrà metterli in ferie, forzate naturalmente, e comunque da pagare. Una situazione a dir poco complicata che sta tenendo sulle spine la quasi totalità delle aziende romane «costrette» proprio per non licenziare a mettere i dipendenti in cassa integrazione straordinaria, che in un modo o nell'altro, in ritardo e in alcuni casi ancora da pagare, è stata una bella boccata d'ossigeno per il datore di lavoro e per il dipendente. Ma ora? «Stiamo rispondendo ai nostri associati di stare tranquilli - dice Claudio Pica, Presidente Fiepet Confesercenti - ma attendiamo con ansia questa proroga perché si può immaginare, con l’attuale crisi in cui versa il settore bar e ristorazione, richiamare al lavoro tutti i dipendenti».

HANNO MESSO KO ROMA

La maggior parte degli esercenti, dopo il lockdown, ha richiamato neanche un terzo dei lavoratori che aveva pre-covid lasciando gli altri a casa. E c’è anche chi non ne ha richiamato alcuno perché magari apre soltanto poche ore al giorno, soprattutto se si tratta di esercizi in centro storico, e quei pochi clienti che arrivano li serve da solo, o non apre proprio, come nel caso di...