Gioco d'azzardo in piazza. Quattro denunciati

Tavoli da gioco in piazzale Manila. Trovate banconote e carte francesi

Gioco d'azzardo in piazza. Individuato un luogo di ritrovo del cosiddetto «tong-it», 4 persone denunciate e un’ingente somma di denaro sequestrata. Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo presso piazzale Manila, luogo di ritrovo abituale di cittadini originari della Repubblica delle Filippine, gli uomini del commissariato Villa Glori, hanno indagato in stato di libertà 4 donne per il reato di partecipazione al gioco d’azzardo.

Il fenomeno, identificato come una grave piaga sociale, è oggetto da tempo di esposti da parte dei Comitati di quartieri e di servizi giornalistici. I poliziotti hanno individuato 3 gruppi di persone, assembrati all’interno di piazzale Manila, attorno a 3 distinti tavolini, in atteggiamento evidentemente concitato. Secondo quanto si apprende, inizialmente l’attenzione degli agenti si è concentrata sui movimenti dei 3 gruppi costituiti complessivamente da circa 12 persone, al fine di appurare se stessero utilizzando le carte da gioco.

Quasi tutte le persone presenti, alla vista degli agenti della Polizia di Stato, hanno cercato di dileguarsi, mentre 4 sono state scorte mentre cercavano di occultare le banconote che stavano utilizzando nel gioco d’azzardo. Sui tavolini presenti all’interno della piazza, sono stati ritrovati diversi mazzi di carte francesi, che hanno portato gli agenti a considerare concreta l’ipotesi che gli individui stessero partecipando al gioco di carte denominato «tong-it», diffusosi nella Repubblica delle Filippine all’inizio degli anni ’90. La prosecuzione dell’attività investigativa ha consentito l’identificazione e la denuncia in stato di libertà di 4 persone ed il sequestro di un’ingente somma di denaro utilizzata come posta di gioco.