I Rom occupano. Allontanate le roulotte a Ardea

Cittadini Rom occupano un terreno nella località delle Salzare ad Ardea e vengono denunciati.

L'intervento e' stato eseguito ieri dagli agenti della polizia locale di via Laurentina, guidati dal comandante Sergio Ierace, unitamente ai carabinieri della tenenza di Ardea, che hanno di fatto permesso l'immediato allontanamento dal territorio di Ardea di due roulotte che tentavano nel territorio delle Salzare di creare, su area comunale, un nuovo insediamento Rom. La Polizia Locale di Ardea ha posto l'area occupata sotto sequestro, unitamente alla roulotte che era stata lì posizionata. Denunciata la famiglia rom giunta per creare il nuovo insediamento a bordo di due camper. Acquisiti dai caschi bianchi documenti che attesterebbero la vendita del bene alla famiglia Rom da parte di un cittadino italiano sul cui conto sono in corso ulteriori accertamenti. Gli agenti della polizia locale di Ardea non escludono il fatto che detta documentazione sia stata precostituita dai rom per tentare di giustificare la loro presenza nell'area. Le indagini sono ancora in corso.