Rogo nel bosco di Sant'Angelo Romano pieno di bombole del gas, i vigili evitano il disastro

Brucia una baracca in un bosco pieno di bombole del gas a Sant'Angelo Romano, i vigili del fuoco evitano il disastro ambientale. Nel primo pomeriggio di oggi in località Sant'Angelo Romano, in Via Monte Porcello 16, due squadre del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Roma, sono intervenute a seguito di un'incendio di una baracca per uso agricolo. La tempestività dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione dell'incendio al bosco adiacente. Le squadre intervenute hanno domato le fiamme e bonificato l'area constatando la presenza di bombole di gas.