Infermieri come bare. Flash mob contro i tagli alla sanità

Basta demansionamento. Basta alle continue aggressioni sul lavoro. E’ arrivato il momento di dare la giusta valorizzazione alla professione. Con il flashmob il sindacato NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che ha preso vita nella piazza antistante la Regione Lazio (P.zza Oderico da Pordenone) chiedono a gran voce alla Regione Lazio risposte concrete e tempestive su tematiche ritenute fondamentali riguardanti il personale infermieristico del Sistema Sanitario Regionale.

Per la lotta al “nuovo” precariato Per la stabilizzazione e lo scorrimento delle graduatorie in essere. Per lo sviluppo di un vero modello assistenziale con il coinvolgimento dell’infermiere di famiglia Il Flash-mob si è aperto in ricordo dei colleghi deceduti per il Covid-19 alla presenza dell’attrice Maria Grazia Cucinotta. Al termine della commemorazione ha avuto luogo la seconda parte del flash-mob interamente dedicato alle rivendicazioni sindacali. “E’ arrivato il momento di dire basta alle parole. Vogliamo i fatti. Non siamo eroi ma professionisti che vogliono avere la giusta valorizzazione di una professione in cui ogni giorno siamo – fieri di esserlo- in prima linea.” così il segretario Provinciale NurSind Roma Stefano Barone.