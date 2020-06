Palazzina sgomberata a Tor Tre Teste. Il presidente del Municipio Boccuzzi: polemica sterile

28 giugno 2020 a

Alle ore 13 del del 28 giugno la palazzina di Tor Tre Teste è stata sgomberata. Ad annunciare la bonifica dello stabile è il presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi. Dopo la polemica sollevata dal centrodestra sulla palazzina occupata dai migranti il minisindaco comunica l'avvenuto blitz e precisa: "I cittadini sappiano che in questa occasione critica sulla palazzina privata di Tor Tre Teste l'Amministrazione era in costante contatto con le forze dell'ordine, con il vice-questore al telefono che ci assicurava che la situazione era sempre sotto controllo e che sarebbe stato ripristinato a breve lo stato di legalità che tutti auspicavamo". Poi la replica all'opposizione che sul caso ha sollevato un polverone: "Non si perde occasione per strumentalizzare delle azioni si deprorevoli ma che purtroppo toccano delle criticità sociali - ha denunciato il minisindaco - Le destre scomodano, su articoli di quotidiani di tiratura nazionale, addirittura Salvini a cui piace ancora una volta attaccare l'amministrazione di Roma e del V Municipio. I cittadini hanno protestato? Come ho già detto quanta strumentalizzazione per lanciare la nuova campagna elettorale. Ma i cittadini, quelli che non si fanno condizionare da queste becere e subdole azioni di propaganda, non cadranno mai in simili trappole. Alle 13 del 28 giugno lo stabile privato è stato sgomberato".