Catturati i due evasi da Rebibbia. Erano scappati a Pisa con un'auto rubata

Erano evasi dal carcere di Rebibbia di Roma il 3 Giugno calandosi dal muro perimetrale con lenzuola annodate e questa mattina sono stati arrestati nuovamente. Si tratta di Lil Ahmetovic, coato di 46 anni e David Zukanovic 30 anni di Olbia. I due sono stati rintracciati nei pressi della stazione ferroviaria di Cascina (Pi), a conclusione di attività info investigativa, svolte dai carabinieri del comando provinciale di Roma e personale del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, con il supporto dell’Arma locale e del Nucleo regionale del Nic di Firenze.

Dopo l’evasione i due hanno trascorso qualche giorno nella provincia di Roma e si sono poi diretti nella cittadina toscana a bordo di una vettura di grossa cilindrata rubata all’interno di una concessionaria della Capitale. All’atto dell’arresto condotto dai carabinieri e dal Nic della polizia penitenziaria, uno dei due rom, ha aggredito fisicamente uno dei militari che ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni. I due uomini erano stati associati presso la casa circondariale di Rebibbia in quanto destinatari di diversi provvedimenti giudiziari per aver nel corso degli anni, commesso diversi reati contro il patrimonio e dovevano scontare ancora nove anni di reclusione.

Uno dei due arrestati risulta essere un familiare di uno dei cittadini rom già tratti in arresto la scorsa settimana dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per aver commesso numerosi furti ai danni di esercizi commerciali durante il periodo del «lockdown». Dopo le formalità di rito, i due rom sono stati associati dal Nic presso la casa circondariale di Pisa.