Meteo Roma, arrivano pioggia, grandine e temporali: è allerta gialla nel Lazio

08 giugno 2020 a

Addio agli sprazzi d'estate visti in questi giorni, a Roma da oggi lunedì 8 giugno arrivano pioggia e temporali per le prossime 18-24 ore. E la Protezione civile del Lazio ha diramato l'allerta gialla per la Capitale e diverse aree della regione. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento", comunica il Centro Funzionale Regionale che ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su "Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri".

Tromba d'aria a Fregene. La stagione balneare comincia così

Nubi e piogge in tutta Italia. Ecco le previsioni dell’Aeronautica militare per oggi.

Nord: molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi, in particolare sul Friuli-Venezia Giulia dove insisteranno per gran parte della giornata; dal tardo pomeriggio attenuazione di nubi e fenomeni sull’Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte su regioni tirreniche e Umbria con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi in particolare su aree interne e basso Lazio; nuvoloso sul settore adriatico con addensamenti temporaneamente più consistenti su marche e aree interne in generale associati a rovesci sparsi e qualche isolato temporale. Attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Sud e Sicilia: estesa nuvolosità medio-alta su gran parte delle regioni con deboli piogge o rovesci soprattutto sulla Campania dove si potranno avere addensamenti consistenti e la possibilità anche di qualche isolato temporale; qualche schiarita in più sulla Sicilia meridionale e, temporaneamente sul Salento; dal pomeriggio-sera graduale parziale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni con ancora qualche piovasco su campania settentrionale, Calabria e Sicilia tirrenica.

Temperature: massime in diminuzione al nord-ovest, Sardegna, coste adriatiche settentrionali, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania e Puglia settentrionali, Calabria e Sicilia ioniche, in aumento sul resto del nord, restante parte di aree costiere adriatiche, Sicilia, Calabria e Basilicata tirreniche, stazionarie altrove.