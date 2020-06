Pino si abbatte sulle macchine parcheggiate. Tragedia sfiorata a Roma

Massimiliano Gobbi 06 giugno 2020 a

Tragedia sfiorata a Roma. Un albero di alto fusto è caduto in strada danneggiando auto e scooter parcheggiati. E' successo all'alba al civico 41 di viale Carnaro.

A causa del forte vento, l'albero è caduto improvvisamente in strada danneggiando molte vetture parcheggiate. La strada, alle 5 del mattino era deserta, non c'era nessuna persona in giro, pertanto al momento dell'improvvisa caduta non è rimasta coinvolta nessuna persona o mezzo in moto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco con APS, autoscala e autogru per bonificare l'area.