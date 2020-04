Cade albero a Ostiense e danneggia auto

Vigili del fuoco del Comando di Roma al lavoro, dalle 21 circa, in via Francesco Antonio Pigafetta, zona Ostiense, per un platano di circa 20 metri caduto sulla strada. Nel crollo nessuno è rimasto ferito, ma sono state diverse la auto danneggiate.

Sul posto, per le operazioni del caso, anche la Polizia locale di Roma Capitale. Allertato il Servizio giardini di Roma.