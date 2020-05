Riparte tutto, anche i roghi tossici. Incendi a raffica da Centocelle a Colli Aniene

27 maggio 2020 a

Torna l'incubo roghi tossici nella periferia est di Roma. A Colli Aniene-Collatino e a Centocelle i due incendi più pericolosi per la salute pubblica segnalati oggi, ma i casi sono moli di più. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, in via Grotte di Gregna verso via della Serenissima le fiamme hanno riguardato un'area occupata da discariche abusive. Una colonna di fumo nero e maleodorante ha infestato i quartieri limitrofi. Episodio analogo ha riguardato Villa De Sanctis, nella zona dell'ex Casilino 23, doveè divampato un grosso incendio nell'area adiacente all'ex Nuovo Pianeta, un teatro tenda occupato vicino via Romolo Lombardi.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.