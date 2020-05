Incendio in un canneto, chiusa la Caffarella

Il parco della Caffarella chiuso per oltre un'ora. E scatta subito l'allarme: "Troppa gente all'interno e il Comune l'ha chiuso?", si chiedono passanti e runner, che trovano sbarrati dai nastri gialli e presidiati dai vigili gli ingressi di una delle più frequentate aree verdi di Roma.

Nulla a che vedere con le ordinanze per il Coronavirus, in realtà il motivo della chiusura, scattata intorno alle 19, è un incendio che si è sviluppato in un canneto all'interno del parco. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme: da accertare le cause del rogo, non si segnalano feriti.

Poco dopo le 20 l'ingresso di Via Macedonia, insieme agli altri accessi, è stato riaperto dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, rimasti a presidiare i varchi di entrata. Rimossi i nastri, è stato consentito di nuovo l'ingresso ai cittadini.