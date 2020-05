Immigrato ubriaco fa i bisogni in strada. Terribile a Largo Preneste

È accaduto venerdì sera poco dopo le 21. Un immigrato visibilmente ubriaco si è piegato in mezzo alla strada in largo Preneste e lì, sotto gli occhi di tutti, ha fatto i suoi bisogni. Poi, come se nulla fosse, è tornato a comprare alcol nel vicino market bangla e a chiedere l'elemosina.

Tutto questo sotto gli occhi dei tanti residenti della zona, come testimoniato anche nell'articolo comparso sul sito 7Colli. I residenti sono stanchi di vedere questi spettacoli indecenti sotto la propria abitazione. Sulla pelle dei romani e degli italiani che, magari, hanno perso il posto di lavoro in questa tremenda crisi da coronavirus.