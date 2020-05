Riaprono parrucchieri e centri estetici: è già boom di prenotazioni

L'incubo dei capelli disordinati sta per finire. «Parrucchieri e centri estetici sono pronti a riaprire tra lunedì e martedì prossimo». A confermarlo è Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma. Ci siamo, il 18 maggio segnerà un'altra svolta verso la libertà per gli italiani che non possono curare il loro aspetto da oltre due mesi.

«Sono stati sanificati già quasi tutti i locali, pronti i camici, le mascherine per i clienti e igienizzanti ovunque a disposizione - aggiunge - molti titolari sceglieranno di restare aperti anche il lunedì in questa fase della ripartenza e c’è chi sceglierà addirittura la domenica per cercare di rispondere alle numerose richieste della clientela. Le agende per maggio e giugno sono fortunatamente già piene, si tratta di uno dei settori che potrà probabilmente riprendersi dalla crisi che ad oggi ha prodotto non pochi danni: in questi due mesi di restrizioni, il settore perso oltre 75 milioni di fatturato e pagato affitti per 5 milioni di euro, se si aggiungono i 50 milioni di fatturato dei tanti abusivi, il danno è stato di oltre 120 milioni per il settore su Roma. Aspettiamo adesso l’ufficialità dell’ordinanza Zingaretti, che darà il via ufficiale il 18 maggio».