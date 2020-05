La Galleria Giovanni XXIII chiusa in entrambe le direzioni di marcia per l’ennesimo incendio di un autobus Atac, stavolta della linea 46. Le fiamme sono divampate all’interno, per cause ancora da precisare, verso le 5.30 del mattino, generando una fitta coltre di fumo che ha reso il tunnel inaccessibile. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. L’autobus era senza passeggeri a bordo e l’autista è rimasto illeso.

Da quanto si è appreso, un automobilista è stato trasportato in ospedale in codice giallo perché rimasto intossicato: avrebbe abbandonato il suo veicolo uscendo a piedi dalla galleria. “L’autobus – spiega l’Atac – era in servizio da 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i casi sono scesi del 50%”.