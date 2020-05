Nel Lazio 52 casi positivi e 6 decessi

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 52 casi positivi al Covid-19 con un un trend al 0,7 per cento: stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente si registra un solo caso a Latina nelle ultime 24 ore e zero decessi. Sempre oggi, risultano decedute 6 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto, continuano ad aumentare i guariti che salgono a 2.209 totali. Continua a calare anche il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, sotto i 90. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Ad oggi, in totale, nel Lazio sono stati esaminati 7.086 casi ed eseguiti 170 mila tamponi: 52 casi positivi nelle ultime 24 ore di cui 13 riferiti a recupero di notifiche e un trend al 0,7 per cento. Nella regione sono 4.328 gli attuali casi positivi Covid-19, di cui 2.966 in isolamento domiciliare, 1.278 ricoverati non in terapia intensiva, 84 in terapia intensiva. Sono in totale 549 i pazienti deceduti.

Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19, zero decessi e 192 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Intanto, è operativa una postazione di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza. Nella Asl di Frosinone non risultano nuovi casi positivi al Covid-19 né decessi. Mentre 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e 2 postazioni di tampone drive-in sono attivi per l’indagine di sieroprevalenza. Anche nella Asl di Viterbo non risultano nuovi casi positivi nè decessi e 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Una postazione di tampone drive-in attiva per l’indagine di sieroprevalenza. Infine, nessun nuovo caso positivo nè decessi nella Asl di Rieti, dove 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche qui attiva una postazione di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali: al policlinico Umberto I 3 pazienti sono guariti, ma 87 sono ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. All’ospedale San Camillo non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 3 giorni. Operativo il laboratorio per il test Covid h24. All’ospedale Sant’Andrea 5 pazienti sono guariti. Mentre è operativo il laboratorio per il test Covid h24. Anche all’ospedale San Giovanni non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 12 giorni. Mentre al policlinico Gemelli 8 pazienti sono guariti e 89 pazienti restano ricoverati al Covid hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva. Al policlinico Tor Vergata, invece, sono guariti 2 pazienti, mentre 68 restano ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. All’Ifo è operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test Covid h24. All’Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. All’ospedale pediatrico Bambino Gesù i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro sono 12: 10 bambini e 2 mamme, tutti in buone condizioni generali. Infine, 2 pazienti sono guariti al Covid center Campus biomedico, dove 33 restano ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva.