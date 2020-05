Negozi aperti fino alle 19. Ecco l'ordinanza

La Capitale si prepara alla riapertura graduale delle attività commerciali, ecco allora la nuova disciplina oraria contenuta nell'ordinanza appena firmata dal sindaco Virginia Raggi.

Dal lunedì al sabato:

a) Fascia F1 , declinata in due sotto-fasce opzionali, in particolare: F1 A - apertura entro le ore

8.00- chiusura entro le ore 15.00; F1 B- apertura entro le ore 8.00- chiusura dopo le ore 19.00

ed entro le ore 21 ,30. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività, alle quali

é riconosciuta la facoltà di scegliere tra la fascia oraria F1A e F1 B:

- gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari svolti in forma artigianale

e non, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori.

b) Fascia F2, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00- e chiusura

nell'intervallo dalle ore 18.00 alle 19.00.

Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività:

- i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, il noleggio veicoli senza

conducente.

c) Fascia F3, apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 11 .00 alle ore 11 .30- e la chiusura

dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21 ,30. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie

di attività:

esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del

settore non alimentare, ad esclusione dei Centri Commerciali, gli acconciatori ed estetisti,

i Phone center- Internet point.

per le stesse attività sopra menzionate e per tutte le fasce F1 , F2 e F3, l'orario domenicale di

apertura al pubblico è individuato dalle ore 8.30 alle ore 15.00;

al fine di consentire una maggiore diversificazione degli orari si reputa inoltre opportuno prevedere

che gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare)

possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura sopra descritte e che, in

caso di possesso di più titoli abilitativi, il titolare dell'attività possa scegliere la fascia oraria di

apertura nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli

stessi;

E' infine necessario l'obbligo di esposizione degli orari di apertura e chiusura

riferiti alla propria tipologia di attività nonché la scelta delle fasce orarie.