L'anima de Roma ai tempi del Coronavirus

In una Roma deserta, l’anima di Roma vaga sbalordita per le vie in cui il silenzio fa rumore. Mentre cammina nella Roma sola e impaurita del Coronavirus ripete la frase che ognuno di noi pensa in continuazione: "Ci vorrebbe un miracolo". Nel video offerto alla città di Roma da parte del gruppo "Anima de Roma", progetto nato per affrontare temi storici, aneddotici e culturali sulla vera Roma e sulla Romanità più autentica, l'attore Fabrizio Giannini ripercorre le tappe di Papa Francesco dei giorni scorsi. Le tappe della Roma dei miracoli, da San Marcello al Corso a Santa Maria Maggiore.

Un viaggio lungo 7 minuti, ma anche 2.773 anni in poche centinaia di metri. Un messaggio di speranza che si propaga dall'Ombelico del mondo a tutto il Paese e al pianeta intero.

(video realizzato da Restart Media Company. Scritto e interpretato dall’attore Fabrizio Giannini, in collaborazione per i testi con Gianluca Dodero e Stefano Bacchiocchi)