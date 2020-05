Coronavirus, focolaio a Velletri a poche ore dalla fase 2

A poche ore dalla fase 2 scoppia un focolaio di coronavirus nell'ospedale Colombo di Velletri. In particolare nel reparto di Medicina sono stati individuati sei casi positivi. I pazienti positivi al virus sono stati immediatamente trasferiti in strutture attrezzate per il Covid-19.

Per approfondire leggi anche: Il piano flop del Lazio

Nell'ospedale sono scattate le misure anti-contagio con tamponi a tutti i degenti e al personale sanitario. Tutto l'ospedale verrà sottoposto alla sanificazione. Inoltre un camper della Asl Roma 6 sta effettuando oltre 250 tamponi a tutto il personale delle strutture assistenziali per anziani del territorio.