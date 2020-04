Balenottera spiaggiata a Fregene. Prima era stata avvistata al largo di Anzio

Un esemplare di balenottera minore è stato trovato morto, spiaggiato sul litorale di Fregene. Si tratta di una Balaenoptera Acutorostrata, rinvenuta in buono stato di conservazione, lunga 240 centimetri, dal peso di 250 chilogrammi. Molto probabilmente lo stesso esemplare avvistato pochi giorni fa al porto di Anzio.

A notare la presenza del cetaceo in riva è stato il gestore dello stabilimento balneare “Il Glauco”, Marco Verrecchia, che ha immediatamente segnalato la presenza della balenottera a Miriam Paraboschi, presidente dell’Accademia del Leviatano che a sua volta ha avvisato la Capitaneria di Porto.​

Sul posto sono così intervenuti i militari della Guardia Costiera di Fregene che, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Roma, hanno interessato il medico veterinario della Asl Rm3 e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per eseguire la necroscopia, in attesa di individuare le cause della morte.

"La presenza della balenottera minore nel nostro mare – spiega Piraboschi – è un evento alquanto eccezionale. Nel 2016 abbiamo avuto un raro incontro durante uno dei nostri monitoraggi da traghetti di linea nel Mar di Sardegna. Proprio perché definite minori, queste balenottere hanno dimensioni modeste. In linea di massima raggiunge i 7-10 mt di lunghezza. Una delle particolarità di questa specie è la presenza di bande bianche sulla parte centrale dorsale delle pinne pettorali. Tutti noi, in un periodo dove l’uomo arretra e la natura torna a vivere dando spettacolo, avevamo esultato nello scoprire che un esemplare così raro, nuotasse e si avvicinasse così tanto a costa facendosi ammirare. Siamo veramente dispiaciuti per questo ritrovamento. Ringrazio vivamente la Capitaneria di Porto di Fregene per il pronto intervento”, conclude la ricercatrice.​